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الرئيس التونسي السابق “زين العابدين” مصاب بهذا المرض الخطير!

الرئيس التونسي السابق “زين العابدين” مصاب بهذا المرض الخطير!
http://almnatiq.net/?p=772980
المناطق_وكالات

كشف منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أن الأخير مصاب بمرض السرطان قبل نحو عامين، وتعرض خلال الساعات الماضية إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

ووفقاً ل”إرم نيوز”، أضاف بن صالحة، أن ما تم تداوله بخصوص إمكانية عودة بن علي إلى تونس غير صحيح، هو أمر غير مطروح في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بن علي يخضع لعلاج عادي نظرًا لتقدمه في السن وإصابته بهذا المرض الخطير.

وحسبما أوردت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”، فإن المحامي أضاف أن بن علي موجود في أحد مستشفيات جدة.

وكان خبر مرض زين العابدين بن علي قد تسرّب منذ شهر أيار/مايو الماضي، حيث كشف حينها رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق أنه تلقى أخبارًا مؤكدة تفيد بأن بن علي، مريض جدًا وأنّه أوصى بأن يدفن في المملكة العربية السعودية.

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