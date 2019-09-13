جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد

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اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة في مركز تنمية القيادات والقدرات، البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد من الجنسين في الجامعة، والذي أقيم على مدار خمسة أيام في الفترة من يوم الأحد الموافق 9/1/1441هـ، إلى يوم الخميس 13/1/1441هـ، حيث تناول البرنامج عدد من الموضوعات التي تهم عضو هيئة التدريس للتعرف عليها.

من جهته، أوضح المشرف العام على مركز تنمية القيادات والقدرات الدكتور منيع بن محمد المنيع، أن هذا البرنامج التدريبي هدف إلى تعزيز وعي أعضاء هيئة التدريس برؤية الجامعة التطويرية، وخطتها نحو العالمية، وإتقان المهارات التدريسية اللازمة لإدارة عمليتي التعلم والتعليم بالجامعة، وذلك من خلال تزويدهم بالمعارف والمفاهيم والنظريات التربوية، واستخدام التقنيات الجديدة في مجال البحث العلمي لتمكينهم من الإسهام في العمليات البحثية ومشروعاتها.

وأضاف: أن عدد المتدربين الذين شاركوا في البرنامج بلغ (50) متدربًا ومتدربة، حيث ركز البرنامج على إعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد باستخدام المستحدثات في مجال التعلم والتعليم، حيث تم تجهيز القاعات التدريبية بأحدث الوسائل التكنولوجية من أجهزة العرض والصوت وأدوات التدريب المختلفة، علاوة على تجهيز حلقات التدريب التفاعلية والتي تتكون من قائد ومسجل ومؤقت ومشاركين، وقد استعان المركز بأساتذة ومدربين محترفين من داخل الجامعة على مدار خمسة أيام، كما شارك في تنفيذ البرنامج مجموعة محترفة من منسقي مركز تنمية القيادات والقدرات بالجامعة، لتنفيذ البرنامج على نحو متوازن، وذلك بتوجيه ومتابعة معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ووكلاء الجامعة.

وأكد “المنيع” على أن البرنامج قد تم تنفيذه باستخدام العديد من الأساليب التدريبية وبخاصة الإجراءات المتبعة في تقسيم المجموعات التعاونية، واستخدام أساليب العصف الذهني، والدراسة المركزة والمناقشة الجماعية والحوار وغير ذلك من الاستراتيجيات، علاوة على الاستناد على العديد من الفعاليات التربوية الخاصة بتقويم أداء المتدربين والتي تفرد بها المركز مقارنة بغيره من المراكز التدريبية على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد أفادت هذه الفعاليات في تطوير أداء المتدربين بشكل ملحوظ وذلك مثل تطبيق اختبار تحصيلي شامل للبرنامج تطبيقا قبليا وبعديا، وكذا تطبيق اختبارات تحصيلية متخصصة لكل موضوع من موضوعات البرنامج قبل بداية اللقاء وبعد الانتهاء منه، هذا علاوة على تطبيق استمارة تقييم المدرب والعملية التدريبية.