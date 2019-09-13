احدث الأخبار

جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يرعى ملتقى التمكين الاجتماعي الأربعاء المقبل ..
أبرز المواد
 الأحد.. حملة مشتركة لضبط مخالفات لوحات المحلات التجارية
أبرز المواد
 الرئيس التونسي السابق “زين العابدين” مصاب بالسرطان…ويوصي بدفنه فى السعودية!
أبرز المواد
 ثلاث اتفاقيات بين شركات سعودية وأرجنتينية في مجال تصدير الأعلاف للمملكة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يؤدي الصلاة على شهيد الواجب فارس الشمري
أبرز المواد
 الشورى يحث وزارة الإعلام بالارتقاء والتعبير الفعال عن قضايا المملكة
أبرز المواد
 بالأسماء.. استشهاد 6 جنود اماراتيين
أبرز المواد
 إمام المسجد النبوي: ليس في نعم الله قليل
أبرز المواد
 الكشف عن موعد بيع أجهزة الآيفون الجديدة في السعودية
أبرز المواد
 تحذير من إعصار مداري في جزر الباهاما
أبرز المواد
 “إعلاميون مبادرون” يقدمون واجب العزاء في “معتز الحارثي”
أبرز المواد
جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد

جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد

أبرز المواد
أمير جازان بالنيابة يرعى ملتقى التمكين الاجتماعي الأربعاء المقبل ..

أمير جازان بالنيابة يرعى ملتقى التمكين الاجتماعي الأربعاء المقبل ..

أبرز المواد
الأحد.. حملة مشتركة لضبط مخالفات لوحات المحلات التجارية

الأحد.. حملة مشتركة لضبط مخالفات لوحات المحلات التجارية

أبرز المواد
الرئيس التونسي السابق “زين العابدين” مصاب بالسرطان…ويوصي بدفنه فى السعودية!

الرئيس التونسي السابق “زين العابدين” مصاب بالسرطان…ويوصي بدفنه فى السعودية!

أبرز المواد

جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد

جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد
http://almnatiq.net/?p=772995
المناطق_بريدة

اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة في مركز تنمية القيادات والقدرات، البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد من الجنسين في الجامعة، والذي أقيم على مدار خمسة أيام في الفترة من يوم الأحد الموافق 9/1/1441هـ، إلى يوم الخميس 13/1/1441هـ، حيث تناول البرنامج عدد من الموضوعات التي تهم عضو هيئة التدريس للتعرف عليها.

من جهته، أوضح المشرف العام على مركز تنمية القيادات والقدرات الدكتور منيع بن محمد المنيع، أن هذا البرنامج التدريبي هدف إلى تعزيز وعي أعضاء هيئة التدريس برؤية الجامعة التطويرية، وخطتها نحو العالمية، وإتقان المهارات التدريسية اللازمة لإدارة عمليتي التعلم والتعليم بالجامعة، وذلك من خلال تزويدهم بالمعارف والمفاهيم والنظريات التربوية، واستخدام التقنيات الجديدة في مجال البحث العلمي لتمكينهم من الإسهام في العمليات البحثية ومشروعاتها.

وأضاف: أن عدد المتدربين الذين شاركوا في البرنامج بلغ (50) متدربًا ومتدربة، حيث ركز البرنامج على إعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد باستخدام المستحدثات في مجال التعلم والتعليم، حيث تم تجهيز القاعات التدريبية بأحدث الوسائل التكنولوجية من أجهزة العرض والصوت وأدوات التدريب المختلفة، علاوة على تجهيز حلقات التدريب التفاعلية والتي تتكون من قائد ومسجل ومؤقت ومشاركين، وقد استعان المركز بأساتذة  ومدربين محترفين من داخل الجامعة على مدار خمسة أيام، كما شارك في تنفيذ البرنامج مجموعة محترفة من منسقي مركز تنمية القيادات والقدرات بالجامعة، لتنفيذ البرنامج على نحو متوازن، وذلك بتوجيه ومتابعة معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ووكلاء الجامعة.

وأكد “المنيع” على أن البرنامج قد تم تنفيذه باستخدام العديد من الأساليب التدريبية وبخاصة الإجراءات المتبعة في تقسيم المجموعات التعاونية، واستخدام أساليب العصف الذهني، والدراسة المركزة والمناقشة الجماعية والحوار وغير ذلك من الاستراتيجيات، علاوة على الاستناد على العديد من الفعاليات التربوية الخاصة بتقويم أداء المتدربين والتي تفرد بها المركز مقارنة بغيره من المراكز التدريبية على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد أفادت هذه الفعاليات في تطوير أداء المتدربين بشكل ملحوظ وذلك مثل تطبيق اختبار تحصيلي شامل للبرنامج تطبيقا قبليا وبعديا، وكذا تطبيق اختبارات تحصيلية متخصصة لكل موضوع من موضوعات البرنامج قبل بداية اللقاء وبعد الانتهاء منه، هذا علاوة على تطبيق استمارة تقييم المدرب والعملية التدريبية.  

روابط ذات صلة

أمير جازان بالنيابة يرعى ملتقى التمكين الاجتماعي الأربعاء المقبل ..

أمير جازان بالنيابة يرعى ملتقى التمكين الاجتماعي الأربعاء المقبل ..
الأحد.. حملة مشتركة لضبط مخالفات لوحات المحلات التجارية

الأحد.. حملة مشتركة لضبط مخالفات لوحات المحلات التجارية
الرئيس التونسي السابق “زين العابدين” مصاب بالسرطان…ويوصي بدفنه فى السعودية!

الرئيس التونسي السابق “زين العابدين” مصاب بالسرطان…ويوصي بدفنه فى السعودية!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*