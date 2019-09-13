مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع 0.4% في أغسطس

المناطق_وكالات

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، بما يشير إلى إنفاق قوي للمستهلكين سيواصل دعم النمو الاقتصادي الذي يمضي بوتيرة متواضعة

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.4 بالمئة الشهر الماضي، بدعم من الإنفاق على السيارات ومواد البناء والرعاية الصحية والهوايات. وجرى تعديل بيانات أغسطس صعودا لتُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة 0.8 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة في التقديرات السابقة

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة في أغسطس. وبالمقارنة مع أغسطس من العام الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة 4.1 بالمئة

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة ارتفعت 0.3 بالمئة الشهر الماضي، بعد ارتفاع 0.9 بالمئة مُعدلة بالخفض في يوليو تموز. وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأكثر مطابقة لمكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وأُعلن في السابق أنها قفزت واحدا بالمئة في يوليو

وعلى الرغم من الزيادة المتواضعة لمبيعات التجزئة الأساسية في أغسطس، فإن الارتفاع القوي في يوليو من المرجح أن يُبقي توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن متانة وتيرة إنفاق المستهلكين في الربع الثالث دون تغيير. ويمثل إنفاق المستهلكين ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا

وارتفع إنفاق المستهلكين بوتيرة سنوية قدرها 4.7 بالمئة في الربع الثاني وهي الأكبر في أربع سنوات ونصف السنة