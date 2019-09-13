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“تكافل” تودع أكثر من أربعة ملايين ريال في حسابات مدارس تبوك

“تكافل” تودع أكثر من أربعة ملايين ريال في حسابات مدارس تبوك
http://almnatiq.net/?p=773007
المناطق- تبوك
أودعت مؤسسة تكافل الخيرية مبالغ إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1440 / 1441هـ في حسابات مدارس تبوك والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن إعانات الفصل الدراسي الأول شملت قرابة 9751 طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 763 مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي 4875500 ريال .
وبين ” العمري ” أن هذا الدعم يمثل الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المستفيدين في تعليم تبوك وبدعم سخي
من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين _ حفظهما الله _.
وأشار مدير التعليم إلى أن هذه الإعانات تشمل الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن تسجيل الطلاب للاستفادة من برامج تكافل يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية التي تقوم بحصر الطلاب المحتاجين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة ” تكافل الإلكترونية ” والتي تقدم عددًا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية ويشمل ذلك برامج التدريب وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة “تفوّق” وبرامج الدعم العيني “وجبتي” و”كسوتي” وبرنامج التمكين الرقمي “هدية المعرفة” و”دروس التقوية الإلكترونية”

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