مهرجان ولي العهد للهجن يسجل رقما قياسيًا جديدًا بموسوعة جينيس العالمية للمرة الثالثة

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كسر مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بنسخته الثانية الرقم القياسي المسجل باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ11 ألف مطية مشاركة في النسخة الماضية، فيما حقق العام الحالي 13377 مطية متجاوزاً الرقم السابق.

وسلم مندوب موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحمد جمال الدين صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، شهادة جينيس لكسر الرقم القياسي العالمي الذي حصل عليه اتحاد الهجن العام الماضي.

وأكد الأمير فهد بن جلوي بأن كسر الرقم القياسي عالميًا هو مواصلة للجهود الرامية للوصول باتحاد الهجن السعودي للعالمية بخطوات ثابتة، وتخطيط قائم على رؤية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بكل المجالات، فيما تمنح الرياضة أهمية قصوى بجانب الاقتصاد والمجالات الحيوية.

وأكد سمو الأمير فهد بن جلوي، أن سباقات الهجن كانت ولا تزال تشكل معلماً بارزاً في تقاليدنا وثقافاتنا عبر مئات السنين في المملكة العربية السعودية وفي الوقت الحالي ومع التطور الهائل للرياضة العالمية يمكن لهذه الرياضة الأصيلة أن تنظم للمنظومة الرياضية وتحقق المزيد من العمل الناجح لخدمة أهدافها وإبقاء موروثها في أفضل صورة والعمل معاً على صناعة رياضة جاذبة في سباقاتها ومنافساتها.