الجمارك توضح حقيقة حجز ” إبل ” بمنفذ الرقعي

المناطق – محمود القاضي

أوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية في بيان لها عدم صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول إرسالية إبل في جمرك الرقعي تم حجزها في المنفذ ولم يسمح لصاحبها بالخروج بها أو العودة إلى المملكة وأنها حجزت دون ماء أو علف ومات بعضها بسبب العطش والجوع.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه وردت إرسالية ” إبل ” إلى جمرك الرقعي بقصد الخروج من المملكة ، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية تبين أنها لم تستوف الشروط اللازمة للخروج بها ، كما ثبت للجمرك وجود قصد تهريب ، وعليه تم إبلاغ صاحب الإرسالية المخالفة بربط قيمتها بالتأمين لحين الانتهاء من إجراءات القضية إلا أن صاحبها رفض تنفيذ ذلك ، مما استدعى قيام جمرك الرقعي بتخصيص مكان للإبل في المنفذ ليتمكن صاحبها من رعايتها والعناية بها ، ولا زال حتى هذه اللحظة يقوم برعايتها رافضاً تنفيذ ما أبلغ به ، علماً بأن القضية أحيلت للنيابة العامة جهة الاختصاص بالتحقيق في قضايا التهريب الجمركي.

وأشارت إلى أن جمرك الرقعي يستقبل يومياً إرساليات إبل وأغنام يقوم أصحابها بإخراجها إلى دولة الكويت وتتم عملية خروجها بانسيابية ومرونة لاستيفائها الشروط اللازمة.

وطالبت الهيئة وسائل الإعلام التي تداولت الخبر تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية