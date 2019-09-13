أمير الشرقية يقلد النقيب القحطاني رتبته الجديدة

المناطق - فهد المريخي

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخرا، النقيب بندر القحطاني من منسوبي قوات الأمن الخاصة رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة «نقيب»، مباركاً سموه للنقيب القحطاني هذه الترقية، مؤكداً أن الثقة السامية لابد أن تكون حافز له ولزملائه لبذل المزيد، متمنياً سموه له التوفيق.

من جهته عبر النقيب بندر القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته الكريمة، والتي هي حافز له ولزملائه للقيام بواجبهم على أتم وجه، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة – أعزها الله -.