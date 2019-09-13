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لاعب أخضر المبارزة إبراهيم الهديب يحقق ميدالية ذهبية في الجولة الآسيوية بالكويت
http://almnatiq.net/?p=773036
المناطق - واس

حقق ‏لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ابراهيم الهديب الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية (سلاح الفويل) المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه في المواجهة النهائية على لاعب هونج كونج كايو تسي.
وكان الهديب قد تخطى الكويتي عبدالله الطاهري في دوري ال١٦، والإماراتي عبدالله اهلي في دور الثمانية، وكسب الكويتي عبدالعزيز العوض في دور الأربعة.
وسيخوض المنتخب السعودي غداً منافسات سلاح الابيه الذي يمثله كل من حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي واحمد الفيحاني وحسن عابد.

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