أمير الكويت يشكر كل من اطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبية

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أعرب سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لإخوانه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي وإخوانه الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح وإخوانه الوزراء وإلى السادة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وكافة إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة وللقائمين على مختلف وسائل الإعلام، على ما عبروا عنه جميعا من مشاعر طيبة ودعوات صادقة ومتابعة مستمرة للاطمئنان على صحة سموه بعد إجرائه الفحوصات الطبية في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأميركية من خلال كافة وسائل الاتصال والتي جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي وأصالته.

كما أعرب سموه عن خالص شكره وعظيم امتنانه لكل من أطمأن على صحته من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكذلك من مختلف الشخصيات السياسية من الدول الشقيقة والصديقة ولكافة من تابع واستفسر عن صحة سموه، مقدرا عاليا ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية وأن يديم هذه المودة والتراحم والتواصل وأن يديم على الوطن العزيز نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.