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ضمك يحقق انتصاره الأول في الدوري أمام الاتحاد

ضمك يحقق انتصاره الأول في الدوري أمام الاتحاد

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ضمك يحقق انتصاره الأول في الدوري أمام الاتحاد

ضمك يحقق انتصاره الأول في الدوري أمام الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=773052
المناطق - واس

تمكن ضمك من تحقيق انتصاره الأول في الدوري بعد تغلبه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح ضمك أهدافه مبكراً عن الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب محسن ياجور، قبل أن يسجل الارجنتيني ايميليانو فيشيو هدف التعديل للاتحاد في الدقيقة الخامسة، وعند الدقيقة 27 عاد محسن ياجور من جديد ليسجل هدف الفوز لضمك.
وبهذه النتيجة يصل ضمك للمرتبة الـ 11 بثلاث نقاط، وتوقف رصيد الاتحاد عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

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