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شقيق والد “معتز” يكشف ظروفه الصعبة: أخي بلا منزل أو سيارة ودخل السجن بسبب ديون تجاوزت 500 ألف ريال

شقيق والد “معتز” يكشف ظروفه الصعبة: أخي بلا منزل أو سيارة ودخل السجن بسبب ديون تجاوزت 500 ألف ريال

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غرفة الرياض تعلن توفر (259) وظيفة شاغرة للرجال و النساء

غرفة الرياض تعلن توفر (259) وظيفة شاغرة للرجال و النساء

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غرفة الرياض تعلن توفر (259) وظيفة شاغرة للرجال و النساء

غرفة الرياض تعلن توفر (259) وظيفة شاغرة للرجال و النساء
http://almnatiq.net/?p=773055
المناطق - واس

أعلنت غرفة الرياض عن توفر (259) وظيفة شاغرة منها (199) وظيفة للرجال، و(60) وظيفة للسيدات، ويبدأ اجراء المقابلات لها عبر مركز التوظيف والتاهيل بغرفة الرياض اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري، وتشمل الوظائف، استشاري مبيعات، معلمة رياض أطفال، حاضنة أطفال، حارس نقل أموال، حارس امن ، خدمة عملاء، منسق موارد بشرية، منسق شؤون موظفين، مهندس فني، مهندس صيانة، منسق تدريب، بكالوريوس تمريض، ممرض، ممرضة، خدمة عملاء.
ودعا نائب رئيس مجلس إلادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري طالبي العمل الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف التواصل مع مركز التوظيف بالغرفة وتسجيل بياناتهم في موقع الغرفة للاطلاع على الوظائف المتاحة، مشيراً إلى أن الوظائف تأتي نتيجة لجهود غرفة الرياض المتواصلة عبر مركزها للتوظيف والتوجيه المهني، الرامية لتمكين المنشأت من رفع نسب التوطين لديها ولتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص.

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