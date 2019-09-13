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إتلاف 500 لغم أرضي زرعتها مليشيا الحوثي في شرق حرض

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إتلاف 500 لغم أرضي زرعتها مليشيا الحوثي في شرق حرض

إتلاف 500 لغم أرضي زرعتها مليشيا الحوثي في شرق حرض
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=773058
المناطق - واس

أتلف الجيش اليمني، 500 لغم أرضي متنوع زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في قرى ومناطق متفرقة بالسلاسل الجبلية شرق مديرية حرض، التابعة لمحافظة حجة.
وقال مصدر عسكري يمني إن الفرق الهندسية التابعة للواء الأول قوات خاصة المرابط شرق مديرية حرض، تمكنت من انتزاع مئات الألغام الأرضية المتنوعة خلال الأشهر القليلة الماضية من مناطق شرق حرض.
وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية مستمرة في عملية انتزاع الألغام التي تحاول مليشيا الحوثي من خلالها إعاقة تقدم قوات الجيش في تلك المناطق.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تتلف فيها الفرق الهندسية العسكرية باللواء الأول قوات خاصة هذه الكمية حيث سبقتها عمليات مماثلة تصل إلى مئات الألغام المتنوعة الأحجام والمهام، كان آخرها إتلاف 700 لغم أرضي.

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