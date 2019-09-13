تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، رافضاً الملايين التي قُدمت له مقابل العفو شقيق والد “معتز” يكشف ظروفه الصعبة: أخي بلا منزل أو سيارة ودخل السجن بسبب ديون تجاوزت 500 ألف ريال

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كشف عابد بن سعد الحارثي شقيق والد الطفل معتز، الذي توفي خنقاً على يد زميله في مدرسة ابتدائية بالرياض، أن شقيقه يعاني من ظروف مادية صعبة حيث بلغت ديونه 500 ألف ريال ودخل السجن مؤخراً لعدم سدادها.

وقال عابد الحارثي إن شقيقه البالغ من العمر 52 عاماً، متقاعد، وليس لديه منزل أو سيارة، ويعيش في سكن تابع لأحد مساجد ضاحية لبن، مضيفاً أن لديه ٦ من الأبناء، كان أوسطهم “معتز”، وأكبرهم “عابد” ويدرس بالكلية التقنية، ولكون ظروف والده قاسية، لا يزال يبحث عن فرص عمل تنتشلهم من الفقر، بالإضافة لابنته التي تخرّجت من الجامعة بتخصص “عربي” وتحلم هي الأخرى برد جميل والدها ومساعدته في ظروفه.

وتابع بحسب “سبق” : “ما لا يعرفه الكثير عن شقيقي من ظروف أخفاها حتى عن أقرب الناس إليه؛ أنه يعول والده المُقعد حاليًا وعلى فراش المرض، ولديه أسرة وأشقاء تجاوز عددهم ٢٢ فردًا، ولم يسبق لوالده أن عَمِل قط، ويتولى رعايته وأسرته “خويتم” حتى تجاوزت ديونه ٥٠٠ ألف ريال”.

وكان خويتم والد معتز قد أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، رافضاً الملايين التي قُدمت له مقابل العفو.

وتُوفي معتز خنقاً على يد زميله في الصف السادس الابتدائي بمدرسة الوليد بن بشر الابتدائية بالرياض، إثر مشاجرة بينهما يوم الإثنين الماضي.