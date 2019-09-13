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لهما سوابق ومخالفات عديدة.. “الحياة الفطرية”: تعرفنا على المخالفَيْن في محمية الوعول
http://almnatiq.net/?p=773066
المناطق - الرياض

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنها تعرفت على هوية المخالفَيْن في محمية الوعول وكشفت تفاصيل عن المقاطع المتداولة لصيد جائر لعدد من “الوعول” بمحمية حوطة بني تميم.

وقالت في تصريح : “تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن توضح للجميع أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من الوعول التي تم اصطيادها هو مخالفة وقعت صباح يوم الاثنين 10-1-1440هـ في محمية الوعول التابعة للهيئة باستخدام أسلحة نارية رشاشة من قِبل اثنين من المخالفين”.

وأضافت: “بعد متابعتهما، وتقفي آثارهما من قِبل أفراد قوة حماية المناطق المحمية، تم التعرف على هويتَيْهما، وتبين أنهما يقطنان داخل حدود المنطقة المحمية، ولهما سوابق عديدة ومخالفات لنظام المناطق المحمية، وسبق أن صدرت بحقهما أحكام عدة، تراوحت بين الغرامة المالية والسجن”.

وأكدت الهيئة للجميع أن ما قام به هذان المخالفان يعتبر تعديًا على المنطقة المحمية بارتكابهما عددًا من المخالفات لنظام المناطق المحمية بسابق إصرار، وتحديهما الأنظمة والتعليمات، وعدم المبالاة.

وعبرت الهيئة وفقا لـ “سبق” عن أملها بأن تطبَّق بحق المخالفَيْن العقوبات الرادعة؛ لما أقدما عليه من مخالفات وتجاوزات متكررة.

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