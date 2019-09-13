التعاون يحول تأخره إلى انتصار أمام العدالة ضمن مواجهات الجولة الثالثة

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نجح التعاون من أن يخرج بنقاط المباراة بعد أن كانت متأخراً من أمام العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم التعاون أولًا عن طريق طلال عبسي في الدقيقة 31، قبل أن يرد العدالة بهدفين عن طريق أليوسيسيه وتشارلز أندريا في الدقيقتين 39 و 48.

وفي شوط المباراة الثاني أدرك التعاون التعادل عن طريق لاعبه نيلدو في الدقيقة 70، قبل أن ينجح زميله منصور المولد في تسجيل ثالث الأهداف للتعاون في الدقيقة 84.

ورفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف عن العدالة في المركز الثالث مؤقتًا.

