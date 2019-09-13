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التعادل السلبي يحسم مباراة النصر والشباب

التعادل السلبي يحسم مباراة النصر والشباب
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المناطق - الرياض

خيّم التعادل السلبي مواجهة النصر وضيفه الشباب في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وقدّم الفريقان مباراة متوسطة المستوى وتبادلا السيطرة على أوقاتها، وانحصر اللعب في وسط الملعب في معظم أوقاتها، وفشل مهاجمو الفريقين في استغلال الفرصة القليلة التي أتيحت لهما خلال شوطي المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده على 7 نقاط في صدارة الترتيب فيما ارتفع الشباب إلى 5 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً.

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