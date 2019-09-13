عاصفة سخرية بسبب خطأ ترامب الجديد.. والضحية نائبه

المناطق - وكالات

خطأ جديد ارتكبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بلفظه اسما غير صحيح لنائبه مايك بنس.

وخلال خطاب ألقاه ترامب، أخطأ في اسم العائلة الخاص بنائبه، مانحا إياه لقب “مايك باونس”.

وما إن أخطأ الرئيس الأميركي، حتى انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات والصور الساخرة.

وغردت صحفية أميركية تعليقا على الحادثة قائلة: “في هذه الأثناء نادى الرئيس نائبه باسم مايك باونس، لذا فكل شيء على ما يرام!”.

وغرد أحد مستخدمي “تويتر” قائلا: “تعلمون جميعا أن مايك سيغرد غدا بأنه غير اسمه بشكل قانوني إلى مايك باونس. صحيح؟”.

ولا يعد هذا الخطأ الأول الذي يرتكبه ترامب، إذ سبق وأن ارتكب خطأ بحق ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز في إحدى تغريداته، واصفا إياه بـ”أمير الحيتان”، بسبب خطأ مطبعي.

وكان يقصد ترامب في التغريدة أنه التقى الأمير تشارلز، أمير ويلز، وهي منطقة في بريطانيا يتشابه لفظها وكلمة حيتان بالإنجليزية، لكنهما تختلفان في الكتابة.