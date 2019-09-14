ألمانيا مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون إيطاليا

ألمانيا مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون إيطاليا

أبرز المواد
الجماهير الرياضية في عسير تشيد بجاهزية ملعب المحالة

الجماهير الرياضية في عسير تشيد بجاهزية ملعب المحالة

منطقة عسير
مليار يورو من جوجل لفرنسا لتسوية تحقيق ضريبي

مليار يورو من جوجل لفرنسا لتسوية تحقيق ضريبي

أبرز المواد
فوائد كثيرة لليمون .. أبرزها مقاومة السرطان وأورام الثدي

فوائد كثيرة لليمون .. أبرزها مقاومة السرطان وأورام الثدي

أبرز المواد

ألمانيا مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون إيطاليا

ألمانيا مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون إيطاليا
http://almnatiq.net/?p=773116
المناطق - وكالات

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في تصريحات نشرت، أمس الجمعة، إن بلاده مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون لإيطاليا بحرا في بادرة لحسن النوايا قبل محادثات يعقدها الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة هذا الشهر.

وتريد الدول الأعضاء في التكتل الوصول لاتفاق مؤقت بشأن تقاسم عبء المهاجرين الذين يصلون لشواطئ الاتحاد عندما يجتمع وزراء الداخلية في مالطا في 23 سبتمبر.

وقال زيهوفر لصحيفة زودويتشه “إذا تم تنفيذ كل ما اتفقنا عليه سنتمكن من استقبال 25 بالمئة ممن يتم إنقاذهم من البحر ويصلون لإيطاليا… هذا لن يثقل كاهل سياستنا المتعلقة بالهجرة”.

وأضاف:”قلت على الدوام أن سياستنا المتعلقة بشأن الهجرة إنسانية”.

روابط ذات صلة

مليار يورو من جوجل لفرنسا لتسوية تحقيق ضريبي

مليار يورو من جوجل لفرنسا لتسوية تحقيق ضريبي
فوائد كثيرة لليمون .. أبرزها مقاومة السرطان وأورام الثدي

فوائد كثيرة لليمون .. أبرزها مقاومة السرطان وأورام الثدي
فارس بن حزام .. مديرا عاما لقناة الإخبارية

فارس بن حزام .. مديرا عاما لقناة الإخبارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*