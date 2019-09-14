الجيش الليبي: تدمير كل ثكنات الطائرات التركية المسيّرة

المناطق - وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير كل ثكنات الطائرات التركية المسيّرة التي تمت إعادة تشييدها في مصراتة، في خطوة جديدة لوقف التدخلات التركية بالشأن الليبي عند حدها، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وأكد الجيش أن سلاح الجو استهدف الكلية الجوية في مصراتة، حيث انطلقت 3 طائرات تركية مسيّرة أسقطت جميعها دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها، وذكر أن منطقة العمليات أصبحت بأكملها “تحت مراقبة سلاح الجو الليبي وسيطرته”.

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش تدمير حشود عسكرية تخص ميليشيات طرابلس، تتألف من 15 آلية مسلحة في منطقة بونجيم، وإسقاط طائرتين تركيتين مسيّرتين فوق قاعدة الجفرة الجوية.

وأضاف أن سلاح الجو يسيطر بالكامل على منطقة العمليات، مشيرا إلى أن “أي تجمع أو تحرك مسلح يعتبر هدفا مشروعا لسلاح الجو”.

وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق أن قواته الجوية باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة، استهدفت مواقع جديدة تابعة للميليشيات المتطرفة في ضواحي العاصمة طرابلس.