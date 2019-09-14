احتراق شابين بولاعة في السودان ووفاة أحدهما

احتراق شابين بولاعة في السودان ووفاة أحدهما

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احتراق شابين بولاعة في السودان ووفاة أحدهما

احتراق شابين بولاعة في السودان ووفاة أحدهما
http://almnatiq.net/?p=773139
المناطق_وكالات

قضى شاب سوداني حرقا وأصيب آخر بحروق بليغة بسبب إيقاد أحدهما ولاعة في غرفة يحتفظ فيها بغالون البنزين في منطقة الحفير بالولاية الشمالية في السودان

وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى قيادة الشاب أبا ذر معتصم دراجة آلية وأثناء قيامه بالبحث عن البنزين دخل إلى إحدى الغرف المليئة بالمفروشات وبداخلها غالون بنزين، وبسبب الظلام داخل الغرفة حاول صديقه إيقاد الولاعة بحثا عن مفتاح الإنارة، فحدث انفجار هائل داخل الغرفة أدى إلى احتراقهما

ولدى سماع أفراد الأسرة دوي الانفجار هرعوا لإنقاذهما، واضطروا لإخراجهما عبر شباك الغرفة بعد أن عجزوا عن فتح الباب

وأدى الحادث لوفاة أحد الشابين بينما أصيب الشاب أبا ذر بحريق من الدرجة الأولى أسعف على إثره إلى المستشفى

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