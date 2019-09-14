صدق أو لا تصدق.. شدة بخل امرأة يدخلها #جينيس ويتسبب في بتر قدم ابنها

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من الشائع عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الكتاب الذي يصدر سنوياً، أنه يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة، في كل المجالات وكافة الإنجازات الإيجابية. لكن هل توقعت أن يدخل الموسوعة أحداً لتفوقه في البخل !

نعم، لقد حدث بالفعل، فقد دخلت هيتي جرين أغنى امرأة في العالم، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأبخل إنسان في الأرض على مر التاريخ

والغريب في الأمر أن هيتي جرين كانت سيدة أعمال أمريكية ناجحة، اشتهرت خلال العصر الذهبى لكونها أول امرأة أمريكية ساهمت في ازدهار وول ستريت، شارع المال والبورصة فى الولايات المتحدة الأمريكية

وبشكل ملحوظ، نشطت هيتي في قطاع العقارات، واستثمرت في السكك الحديدية وكانت مصدراً مادياً اعتمدت عليه مدينة نيويورك في عدة مناسبات

دخلت هيتي جرين أغنى امرأة في العالم، موسوعة جينيس لتفوقها في البخل

قدرت ثروته بعد وفاتها بين 100 إلى 200 مليون دولار

كانت تسافر آلاف الأميال وحدها، لتحصيل دين من بضع مئات الدولارات

كانت ترتدي رداءً أسود لم تغيره إلا عندما بُلى

لا تغسل إلا الأماكن المتسخة من ثيابها لتوفير المياه الصابون

بخلها تسبب في بس ساق ابنها

والسيدة الغريبة التي أشتهرت بالبخل، ولدت في عام 1834 في نيو بدفورد، ماساتشوستس وتوفيت عام 1915 عن عمر 81 عاماً في مدينة نيويورك