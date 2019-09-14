ماذا قال تركي آل الشيخ وبدر العساكر عن حريق معمل” أرامكو” في بقيق؟

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علّق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه على مقاطع الفيديو والأنباء التي جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن نشوب حريق في معمل أرامكو في البقيق.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: “حسابات مغرضة وكذب وإشاعات… الحمدالله آمن وآمان … البقيق بخير!”.

وفي نفس السياق قال بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد، خلال تغريدة على صفحته بتويتر بوسم بقيق: “اللهم نستودعتك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين”.

وكانت أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل بنشوب حريق بمعمل “أرامكو” في بقيق. وأوضحت القناة أن الحريق لم يعرف سببه حتى اللحظة، مؤكدة أنه تم السيطرة عليه.