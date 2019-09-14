3 % من خريجي المعاهد الصناعية يعملون لحسابهم الخاص

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كشف تقرير رسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن خريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الذي يعملون لصالح أنفسهم لم يتجاوز 3%. وأشار التقرير إلى أن برنامج متابعة خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية لم يستطع متابعة 25% من خريجي وخريجات الكليات، و32% من خريجي المعاهد الصناعية؛ حيث لم تتم معرفة أين ذهب هذا العدد

وفيما يلي رصد للخريجين والخريجات، وتعتبر هذه الإحصائيات صدمة وسط مطالبات بضرورة العمل على الرفع من مستوى التدريب التقني والمهني، وتشجيع أبناء وبنات الوطن على العمل لصالح أنفسهم كأعمال حرة، خصوصًا أن الأعمال المهنية في المملكة توفر ملايين الفرص الوظيفية التي لازالت محتكرة من قبل الوافدين في جميع المجالات (ميكانيكا، وكهرباء السيارات، الإلكترونيات، السمكرة والبوية، العمارة والتشييد) وغيرها من المهن: