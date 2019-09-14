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حكومة اليمن تطالب باقتصار حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن الوطنية

حكومة اليمن تطالب باقتصار حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن الوطنية
http://almnatiq.net/?p=773173
المناطق_وكالات

جدَّدت الحكومة اليمنية موقفها الخاص؛ بضرورة اقتصار حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن الوطنية

جاء ذلك، خلال لقاء جمع سفير اليمن في واشنطن أحمد بن مبارك مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك مالروي

واستعرض السفير اليمني، التطورات الجارية في اليمن وموقف حكومة بلاده الرافض لأي إجراءات تمس سيادة ووحدة واستقرار اليمن

وأكَّد بن مبارك تمسك الحكومة اليمنية بضرورة اقتصار حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن الوطنية، وعدم السماح لأي وحدات بالعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية

كما جرى استعراض جهود الحكومة المتواصلة في محاربة الإرهاب، الذي يُعد تهديدًا لجميع دول المنطقة وللأمن والسلم الدوليين، وبالشراكة بين اليمن والولايات المتحدة

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