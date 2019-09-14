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الذهب يسجل ثالث أسبوع من الخسائر

الذهب يسجل ثالث أسبوع من الخسائر
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المناطق_الرياض

تراجعت أسعار الذهب وسجلت ثالث هبوط أسبوعي على التوالي بعد أن دفعت بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة الأمريكية وآمال بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أسواق الأسهم وعوائد السندات للصعود.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة ليختتم جلسة التداول عند 1488.45 دولار للأوقية (الأونصة)، منهيا الأسبوع على خسارة تزيد عن واحد في المئة.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1499.50 دولار للأوقية.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم والذي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل للمرة الثانية على التوالي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 3.7 بالمئة إلى 17.43 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 948.15
دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1606.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1621.55 دولار في جلسة الخميس عندما أذكت مشاكل محتملة بشأن العمالة في مناجم جنوب أفريقيا مخاوف بشان الإمدادات.

لكن المعدن المُستخدم في التحفيز الذاتي بقطاع السيارات ينهي الأسبوع مرتفعا أكثر من أربعة بالمئة في سادس أسبوع على التوالي من المكاسب.

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