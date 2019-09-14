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تفاصيل الوظائف الشاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة
http://almnatiq.net/?p=773189
المناطق_الرياض

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن توفر وظائف تعليمية وإدارية ومساعدي معلمين شاغرة للرجال والنساء في مدينة سناد للتربية الخاصة بمكة المكرمة (مدينة بكة للتربية الخاصة سابقاً) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وكذلك ذوي الخبرة حسب المسميات التالية:

– معلم تربية خاصة (للنساء)

– وكيل مدرسة (للنساء)

– وكيل مدرسة (للرجال)

– مساعد إداري (للرجال)

– مساعد إداري (للنساء)

– مساعد معلم (للنساء)

– مساعد معلم (للرجال)

– معلم تربية بدنية (للرجال)

– معلم تربية بدنية (للنساء)

– معلم تربية خاصة (للرجال)

– معلم تربية فنية (للرجال)

– معلم تربية فنية (للنساء)

وتعتبر مدينة سناد للتربية الخاصة (مدينة بكة للتربية الخاصة سابقاً) أكبر مدينة من نوعها في الشرق الأوسط تبدأ خدماتها اعتباراً من العام الدراسي الحالي، تقدم المدينة الخدمات التعليمية في مدارس التوحد، متلازمة داون والتأهيلية والإيوائية والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة من عمر 3 إلى 13 سنة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
https://tatweer.taleo.net/careersection/ex/joblist.ftl

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