منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير

منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير

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منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير

منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=773207
المناطق_عسير

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منظومة متكاملة من البرامج  والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني” 89 “، تحت شعار ” وطن الشموخ ”  على  مستوى الإدارة ومدارس المنطقة ومكاتب التعليم .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ سعد الجوني ، أن البرامج تشمل إقامة احتفالات في 1300 مدرسة للبنين والبنات وأندية الأحياء ،  وإقامة معارض وطنية تجسد مسيرة التنمية في المملكة ، وتوظيف مجالات الأنشطة لصالح المناسبة مع إشراك المجتمع المحيط ، وإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم للتعبير عن مشاعرهم بهذا الحدث الوطني ، والعمل على تعزيز قيم المواطنة والولاء لدى النشء.

وأضاف الجوني أنه تم تشكيل عدد من فرق العمل تحت مظلة إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات  ، لوضع آلية مشاركة الإدارة في احتفال المنطقة بشكل عام  ، و احتفال الإدارة بشكل خاص .

وكان الجوني قد رأس عدة اجتماعات لإقرار البرامج والفعاليات ، فيما عملت الفرق التنفيذية على إنهاء مهام اللجان وتوصيف مهامها ، إضافة إلى إقرار خطة إعلامية تعنى بالرصد والنشر من خلال جميع المنصات والحسابات  فضلا عن تنظيم عدد من المسابقات الوطنية .

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