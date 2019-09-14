منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير

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أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني” 89 “، تحت شعار ” وطن الشموخ ” على مستوى الإدارة ومدارس المنطقة ومكاتب التعليم .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ سعد الجوني ، أن البرامج تشمل إقامة احتفالات في 1300 مدرسة للبنين والبنات وأندية الأحياء ، وإقامة معارض وطنية تجسد مسيرة التنمية في المملكة ، وتوظيف مجالات الأنشطة لصالح المناسبة مع إشراك المجتمع المحيط ، وإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم للتعبير عن مشاعرهم بهذا الحدث الوطني ، والعمل على تعزيز قيم المواطنة والولاء لدى النشء.

وأضاف الجوني أنه تم تشكيل عدد من فرق العمل تحت مظلة إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات ، لوضع آلية مشاركة الإدارة في احتفال المنطقة بشكل عام ، و احتفال الإدارة بشكل خاص .

وكان الجوني قد رأس عدة اجتماعات لإقرار البرامج والفعاليات ، فيما عملت الفرق التنفيذية على إنهاء مهام اللجان وتوصيف مهامها ، إضافة إلى إقرار خطة إعلامية تعنى بالرصد والنشر من خلال جميع المنصات والحسابات فضلا عن تنظيم عدد من المسابقات الوطنية .