«أبل» تتحدى «سيلفي» ب«السلوفي».. وساخرون يصفونه بالأسوأ

«أبل» تتحدى «سيلفي» ب«السلوفي».. وساخرون يصفونه بالأسوأ

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«أبل» تتحدى «سيلفي» ب«السلوفي».. وساخرون يصفونه بالأسوأ

http://almnatiq.net/?p=773214
المناطق_وكالات

أزاحت شركة أبل النقاب عن مجموعة كبيرة من منتجاتها هذا الأسبوع، لكنّ ميزة جديدة أطلقت عليها «سلوفي»، كانت مثار جدل بين المتابعين والمختصين

وبحسب ما ورد في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وخلال عرضها في قاعة «ستيف جوبز» في كاليفورنيا، كشفت «أبل» تقديمها لأول مرة ميزة التقاط فيديو سيلفي بطيء في آيفون 11، وهي ميزة أطلقت عليها اسم «سلوفي» slofie

وكما هو متوقع، أثار إعلان الشركة جدلا كبيرا، فرغم أن هذه الميزة قد يعتبرها الكثيرون استثنائية ومميزة، إلا أنها أثارت سخرية العديد من رواد الإنترنت، ويعد أبرزها تعليق «فيديريكوفيتيتشي»، مبتكر تطبيق MacStories، الذي قال عبر «تويتر»: «أعتقد أن سلوفي هو الاسم الأسوأ في عام 2019»

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