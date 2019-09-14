«أبل» تتحدى «سيلفي» ب«السلوفي».. وساخرون يصفونه بالأسوأ

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أزاحت شركة أبل النقاب عن مجموعة كبيرة من منتجاتها هذا الأسبوع، لكنّ ميزة جديدة أطلقت عليها «سلوفي»، كانت مثار جدل بين المتابعين والمختصين

وبحسب ما ورد في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وخلال عرضها في قاعة «ستيف جوبز» في كاليفورنيا، كشفت «أبل» تقديمها لأول مرة ميزة التقاط فيديو سيلفي بطيء في آيفون 11، وهي ميزة أطلقت عليها اسم «سلوفي» slofie

وكما هو متوقع، أثار إعلان الشركة جدلا كبيرا، فرغم أن هذه الميزة قد يعتبرها الكثيرون استثنائية ومميزة، إلا أنها أثارت سخرية العديد من رواد الإنترنت، ويعد أبرزها تعليق «فيديريكوفيتيتشي»، مبتكر تطبيق MacStories، الذي قال عبر «تويتر»: «أعتقد أن سلوفي هو الاسم الأسوأ في عام 2019»