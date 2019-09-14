ترامب يثير الجدل يلونه “البرتقالي”.. ويكشف “السبب الغريب”

المناطق - وكالات

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصر على إثارة الجدل بشكل مستمر، إما من خلال تعليقاته أو من خلال الأخطاء الغريبة التي يرتكبها في خطاباته أو تغريداته، وهذه المرة علّق ترامب خلال خطاب على “لونه البرتقالي”، ملقيا باللائمة على سبب غريب.

ودائما ما يؤكد ترامب أن هذا هو اللون الطبيعي لبشرته، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إنه بسبب “جيناته الجيدة”، لكن الكثير من الناس وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبرون أنه نتيجة خضوعه لجلسات للحصول على سمرة مزيفة.

واعتبر ترامب أن الضوء الصادر من المصابيح الموفرة للطاقة “هو الأسوأ”، قائلا إنه السبب في اللون الذي تظهر به بشرته.

ولطالما شكل لون بشرة ترامب محل جدل، كونه مائل إلى البرتقالي، كما هو الحال مع لون شعره.

وخلال هجومه الغريب على المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة، قال ترامب: “المصباح الكهربائي. قال الناس ما خطب المصباح الكهربائي؟ قلت لهم هذه هي القصة..”.

واستطرد في حديثه ليشرح “القصة”، قائلا: “لقد نظرت إليها وقلت.. المصباح الذي أُجبرنا على استخدامه يوفر إضاءة غير جيدة. دائما ما أبدو برتقالي اللون. وأنتم أيضا.. الإضاءة هي الأسوأ”.