تقنيات البناء الحديثة تعزز نمو المشاريع السكنية السعودية وارتفاع الطلب

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يشهد قطاع البناء في السعودية نموا هائلا وارتفاعا كبيرا في الطلب، ويعزز هذا النمو دخول السعودية عالم تقنية البناء الحديث واعتبار هذه التقنية أساسا جديدا للمسكن العصري والحديث الذي يتوق إليه المواطن.

وتدعم تقنيات البناء عديدا من الأهداف وتعمل على تحقيق “رؤية 2030″، التي تعزز من رقمنة وحداثة المجتمع السعودي، فالتقنيات الآن، وفقا للجيل الرابع تستخدم الطباعة الثلاثية الأبعاد لبناء المنزل في عدة ساعات، وغيرها من التقنيات.

وأخيرا، دشن بمدينة الطائف مشروع يعد إضافة كبيرة ومهمة لقطاع البناء السعودي، حيث يضم 4775 وحدة سكنية بتقنيات البناء، حيث إن المشروع، الذي حمل اسم “مدينة الورود” يعد من أكبر المشاريع العقارية في المملكة، التي استخدمت التقنية، ويضم وحدات بنماذج ومساحات متنوعة. كما أنه أسهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي وهو ما عزز من فوائد استخدام التقنية في تمكين رأس المال البشري.

ونفذت الوحدات، التي ضمها “الورود” بتقنية القوالب النفقية، وهي عبارة عن نظام شدات جاهزة لصب العناصر الخرسانية المختلفة في المصنع أو في الموقع، ويتم تصنيعها من عدة مواد كالحديد والألمنيوم. وتم تطوير هذه القوالب لصب كل من الجدران والأسقف في وقت واحد؛ إذ يتميز هذا النظام بسرعة الإنجاز من خلال تقليص مراحل التنفيذ، مثل اللياسة للجدران والأسقف مع إمكانية استخدام القوالب لعدد كبير من المرات، وتسهم هذه التقنية في تقليل الهدر في المواد بنسبة 60 في المائة.

وكانت مبادرة “تحفيز تقنية البناء” الراعية للمشروع، ويسجل لها بذلها جهودا كبيرة من أجل نجاحه، حيث قدمت لمطور المشروع عدة دورات تدريبية بالتعاون مع المعهد العقاري، وأسهمت في زيادة قدراته.