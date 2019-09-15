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يولّد 860 فولت.. اكتشاف أقوى حيوان صاعق في العالم

يولّد 860 فولت.. اكتشاف أقوى حيوان صاعق في العالم
http://almnatiq.net/?p=773233
المناطق - وكالات

كشف علماء أنهم توصلوا إلى الحيوان الصاعق، الذي يمكنه إصدار أكبر شحنة كهربائية مسجلة بين الحيوانات المتمتعة بهذه الميزة الفريدة.

والحيوان المذكور نوع غير مسبوق من ثعبان البحر الكهربائي، واكتشفه الباحثون في حوض نهر الأمازون.

وحسبما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، فإن الثعبان البحري قادر على توليد شحنة كهربائية قوتها 860 فولت، ليتفوق بذلك على كل الحيوانات المعرفة حتى الآن.

وأضاف المصدر أن الثعبان الكهربائي “إليكتروفوروس فولتاي” قادر على توليد 860 فولت، “أي أكثر بكثير من 650 فولت التي سبق تسجيلها من ثعابين كهربائية، مما يجعله أقوى مولد للكهرباء الحيوية معروفا حاليا”.

وقال متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي في واشنطن، إن نتائج الاكتشاف، الذي اعتمد على تحليل الحمض النووي، دليل على التنوع الكبير الحاصل في غابات الأمازون، “التي لا يزال الكثير منها مجهولا للعلماء”.

وتابع أن الاكتشاف جرى في إطار مشروع يهدف إلى تحسين فهم الثعابين الكهربائية، ورسم خريطة الحياة البرية في المناطق النائية من قارة أميركا الجنوبية.

وإلى جانب “إليكتروفوروس فولتاي”، توصل العلماء إلى صنفين آخرين من الثعابين الكهربائية، وقالوا إن الأنواع الثلاثة تطورت من سلف مشترك منذ ملايين السنين.

معروف أن ثعبان البحر الكهربائي يلجأ إلى الصعق لعدة أسباب، أبرزها اصطياد الفرائس والدفاع عن النفس.

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