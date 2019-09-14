فرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعملات الافتراضية بالاتحاد الأوروبي

المناطق - وكالات

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الجمعة إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية، والتي تخضع في الوقت الحالي لقواعد تنظيمية في الأغلب على المستوى الوطني.

وقال لو مير، الذي وصل إلى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي، إن هناك حاجة إلى “إطار عمل عام” للعملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 وكرر معارضته لتطوير عملة ليبرا المشفرة التابعة لفيسبوك في الاتحاد الأوروبي.

كما دعا إلى تأسيس “عملة رقيمة عامة” أوروبية، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.