احدث الأخبار

فرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعملات الافتراضية بالاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 لتحفيز نموها .. مبادرة “استرداد” تعيد 430 مليون ريال لـ 17 ألف منشأة صغيرة
أبرز المواد
 تقنيات البناء الحديثة تعزز نمو المشاريع السكنية السعودية وارتفاع الطلب
أبرز المواد
 ترامب يثير الجدل يلونه “البرتقالي”.. ويكشف “السبب الغريب”
أبرز المواد
 لا يمكن اعتراضه.. روسيا تصنع سلاح الموت “المجنح”
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي الإرهابية تتبنى هجوم أرامكو
أبرز المواد
 دراسة : التمرينات الرياضية تقوي الذاكرة
أبرز المواد
 «أبل» تتحدى «سيلفي» ب«السلوفي».. وساخرون يصفونه بالأسوأ
أبرز المواد
 منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير
أبرز المواد
 مقتل 3 قياديين حوثيين بغارات ومواجهات شرقي صنعاء
أبرز المواد
 «الفيفا» يوقف مسؤولاً روسياً عامين لانتهاك ميثاق القيم
أبرز المواد
 أميركا: سنؤكد لـ«خامنئي» أن الانهيار الاقتصادي لا مفر منه
أبرز المواد
فرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعملات الافتراضية بالاتحاد الأوروبي

فرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعملات الافتراضية بالاتحاد الأوروبي

أبرز المواد
لتحفيز نموها .. مبادرة “استرداد” تعيد 430 مليون ريال لـ 17 ألف منشأة صغيرة

لتحفيز نموها .. مبادرة “استرداد” تعيد 430 مليون ريال لـ 17 ألف منشأة صغيرة

أبرز المواد
تقنيات البناء الحديثة تعزز نمو المشاريع السكنية السعودية وارتفاع الطلب

تقنيات البناء الحديثة تعزز نمو المشاريع السكنية السعودية وارتفاع الطلب

أبرز المواد
ترامب يثير الجدل يلونه “البرتقالي”.. ويكشف “السبب الغريب”

ترامب يثير الجدل يلونه “البرتقالي”.. ويكشف “السبب الغريب”

أبرز المواد

فرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعملات الافتراضية بالاتحاد الأوروبي

فرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعملات الافتراضية بالاتحاد الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=773256
المناطق - وكالات

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الجمعة إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية، والتي تخضع في الوقت الحالي لقواعد تنظيمية في الأغلب على المستوى الوطني.
وقال لو مير، الذي وصل إلى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي، إن هناك حاجة إلى “إطار عمل عام” للعملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 وكرر معارضته لتطوير عملة ليبرا المشفرة التابعة لفيسبوك في الاتحاد الأوروبي.
كما دعا إلى تأسيس “عملة رقيمة عامة” أوروبية، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

روابط ذات صلة

لتحفيز نموها .. مبادرة “استرداد” تعيد 430 مليون ريال لـ 17 ألف منشأة صغيرة

لتحفيز نموها .. مبادرة “استرداد” تعيد 430 مليون ريال لـ 17 ألف منشأة صغيرة
تقنيات البناء الحديثة تعزز نمو المشاريع السكنية السعودية وارتفاع الطلب

تقنيات البناء الحديثة تعزز نمو المشاريع السكنية السعودية وارتفاع الطلب
ترامب يثير الجدل يلونه “البرتقالي”.. ويكشف “السبب الغريب”

ترامب يثير الجدل يلونه “البرتقالي”.. ويكشف “السبب الغريب”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*