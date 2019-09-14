احدث الأخبار

11 اشتراطا لأنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية
أبرز المواد
 وزير التعليم يتجاوب مع مناشدة طفلة كفيفة ويوجه بتأمين مركبة لنقلها إلى المدرسة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك
أبرز المواد
 تفعيل خدمة “موعد” بعيادة الأسنان بمستشفى الصحة النفسية بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء والمعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء يوقعان مذكرة تفاهم
المنطقة الشرقية
 لماذا لا يُصاب القلب بالسرطان؟
أبرز المواد
 رويترز : صادرات النفط السعودية لم تتأثر باستهداف معملين للخام
أبرز المواد
 خالد بن سلمان يؤكد على موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته
أبرز المواد
 ” الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران
أبرز المواد
 موسكو تبدأ صنع محرك طائرة ركاب أسرع من الصوت
أبرز المواد
 فرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعملات الافتراضية بالاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 لتحفيز نموها .. مبادرة “استرداد” تعيد 430 مليون ريال لـ 17 ألف منشأة صغيرة
أبرز المواد
11 اشتراطا لأنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية

11 اشتراطا لأنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية

أبرز المواد
وزير التعليم يتجاوب مع مناشدة طفلة كفيفة ويوجه بتأمين مركبة لنقلها إلى المدرسة

وزير التعليم يتجاوب مع مناشدة طفلة كفيفة ويوجه بتأمين مركبة لنقلها إلى المدرسة

أبرز المواد
“الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

أبرز المواد
تفعيل خدمة “موعد” بعيادة الأسنان بمستشفى الصحة النفسية بحفرالباطن

تفعيل خدمة “موعد” بعيادة الأسنان بمستشفى الصحة النفسية بحفرالباطن

المنطقة الشرقية

” الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران

” الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=773262
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران ، ونشاط في الرياح السطحية ، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول .

روابط ذات صلة

11 اشتراطا لأنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية

11 اشتراطا لأنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية
وزير التعليم يتجاوب مع مناشدة طفلة كفيفة ويوجه بتأمين مركبة لنقلها إلى المدرسة

وزير التعليم يتجاوب مع مناشدة طفلة كفيفة ويوجه بتأمين مركبة لنقلها إلى المدرسة
“الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*