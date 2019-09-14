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خالد بن سلمان يؤكد على موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته

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خالد بن سلمان يؤكد على موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته

خالد بن سلمان يؤكد على موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته
http://almnatiq.net/?p=773265
المناطق - متابعات

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، يوم أمس (الجمعة) في الرياض، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار وفقا لمرجعيات السلام المتعارف عليها، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216 ، وأن أمن اليمن جزءً لايتجزء من أمن المملكة.

وأشاد نائب وزير الدفاع بحرص الرئيس اليمني على الحوار لمعالجة القضايا وسعيه لإنجاحه.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر”، قال الأمير خالد بن سلمان: “بناءً على توجيهات سمو سيدي ولي العهد، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته، وأكدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق”.

وأضاف: “كان اللقاء بفخامته مثمراً وإيجابياً، وتم بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، واهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة الميليشات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة”.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، و من الجانب اليمني نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، ونائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله العليمي.

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