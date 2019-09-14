رويترز : صادرات النفط السعودية لم تتأثر باستهداف معملين للخام

المناطق - وكالات

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مراسل التلفزيون السعودي، اليوم السبت، قوله، إن صادرات المملكة النفطية مستمرة، بعد السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية، بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”.

وبحسب مراسل قناتي “العربية” و”الحدث”، المتواجد أمام معمل محافظة بقيق، فقد تم استهداف معملي شركة أرامكو في البقيق وكذلك في هجرة خريص بالطائرات المسيرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقعين. وأضاف أنه قد تمت السيطرة على الحريقين، إلا أن أعمال التبريد مازالت جارية.

وقال إن الجهات الأمنية تابعت الحادث منذ البداية، مشيراً إلى أن الحركة طبيعية في منطقة السوق حيث يقع المعمل في البقيق، مؤكداً أن الموقع يبعد عن المناطق السكنية.

وتراجعت أسعار النفط وأنهت الأسبوع على خسائر بينما طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على تلميحات إلى تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 16 سنتا إلى 60.22 دولار للبرميل، في حين هبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتغلق عند 54.85 دولار للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع على خسارة قدرها 2.1 في المئة، هي الأولى في خمسة أسابيع. وهبط الخام الأميركي حوالي 3 في المئة على مدار الأسبوع في أول خسارة في ثلاثة أسابيع.