لماذا لا يُصاب القلب بالسرطان؟

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أصبح المرض الفتاك السرطان، يطرق باب كل جهاز من الجسد البشري، ليعرف عالم الطب أنواع مختلفة وعديدة من المرض، مثل، الدماغ، الرئة، الدم، العظام، البنكرياس، بل قد يصل لأي جزء من الجسم قد لا يتخيله العقل.

ولكن يعتبر القلب، مختلف تمامًا في قصة الإصابة بمرض السرطان.

وفقًا للأبحاث الطبية الحديثة، أورام القلب هي نادرة للغاية. وحسب دراسة تمت على 1200 حالة، نسبة الإصابة كانت 0.1%، أي 7 حالات فقط.

وحسب الأطباء، الأورام التي قد يصاب بها القلب – وهي نادرة للغاية – يصاب بها من أجهزة أخرى، كالرئة، أو المعدة، أو الكبد.

أي أن خلايا القلب لا تصاب بالخلل الذي بفضله تصاب الخلايا بالسرطان.

والسؤال الذي يطرحه الغالبية، لماذا أورام القلب تتوقف ولا تنتشر إلى أجهزة أخرى؟

القلب يتميز بخلايا مزودة بأنزيمات تعمل كمناعة ضد الخلايا السرطانية بالإضافة إلى أن القلب لا يوجد به خلايا شحمية والتي يصاب بها السرطان.

والعامل الأخر الذي يعمل على ندرة إصابة القلب بالأورام، هو الغشاء المغلب به القلب.

هذا الغشاء يدعى التامور، وفي حالات نادرة يصاب بالسرطان، ولكن رغم الإصابة فهو يعمل بشكل طبيعي كمحافظ على القلب.