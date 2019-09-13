غرفة الأحساء والمعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء يوقعان مذكرة تفاهم

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وقعت غرفة الأحساء والمعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) في الأحساء مؤخرًا، مذكرة تفاهم تهدف إلى خدمة القطاع الخاص في المجالات التدريبية والتجارية والاستشارية وتفعيل برامج الشراكة والتنمية المجتمعية وتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية.

وقد مثل الغرفة في توقيع المذكرة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة، فيما مثّل المعهد المهندس وليد الخضير المدير التنفيذي للمعهد.

جاء ذلك ضمن برنامج زيارة عمل قام بها وفد من الغرفة إلى المعهد في إطار دعم وتفعيل علاقة التعاون الممتدة بين الغرفة والمعهد لتكون بمثابة شراكة تنموية تعزيز آفاق وخطط التنمية الاجتماعية والصناعية في الأحساء وبما يعزز من أهداف التنسيق والتعاون البرامجي الطموحة الهادفة إلى ترسيخ التحول المعرفي في الاقتصاد السعودي بشكل عام، وفي قطاع الصناعة بشكل خاص.

وضم وفد الغرفة إلى جانب الأمين العام كل من الأستاذ أحمد المنصور مساعد الأمين لخدمات العملاء، والأستاذ بدر الحليبي مدير الشراكات المجتمعية والأستاذ خالد القحطاني مدير الاتصال المؤسسي بالغرفة، فيما كان في استقبالهم بجانب المدير التنفيذي للمعهد كل من فايز القصبي مدير إدارة الموارد البشرية وفاروق العرفج مدير الخدمات المساندة وعبدالله البشر مدير إدارة التدريب.

وخلال الزيارة رحب المدير التنفيذي للمعهد بوفد الغرفة، ثم أطلعهم على مجسم مصغر للمعهد قبل أن يعرفهم على منشآت المعهد التعليمية والترفيهية والخدمية والقاعات التدريبية والتجهيزات التقنية بالمعهد والورش التدريبية المصممة بمعايير عالية الجودة، ثم أطلعهم على أقسامه وأنواع التدريب المتبعة فيه، والمقررات التي تدرس للطلاب، والأهداف العامة للمعهد فضلًا عن انجازاته المختلفة.

ويعتبر المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI)، مشروع غير ربحي مشترك بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يهدف إلى استقطاب خريجي الثانوية العامة والكليات التقنية، من خلال برامج تدريب متدرجة رفيعة المستوى تلبي حاجات السوق من مختلف المهن الصناعية.