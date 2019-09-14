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تفعيل خدمة “موعد” بعيادة الأسنان بمستشفى الصحة النفسية بحفرالباطن

تفعيل خدمة “موعد” بعيادة الأسنان بمستشفى الصحة النفسية بحفرالباطن

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تفعيل خدمة “موعد” بعيادة الأسنان بمستشفى الصحة النفسية بحفرالباطن

تفعيل خدمة “موعد” بعيادة الأسنان بمستشفى الصحة النفسية بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=773280
المناطق - حفرالباطن
فعَّلت صحة حفرالباطن خدمة “موعد”  في عيادة الأسنان بمستشفى الصحة النفسية والذي يساعد “المراجعين” والمرضى “المنومين” على حجز مواعيد الأسنان والتسهيل عليهم إلكترونياً من خلال تطبيق موعد
وتقدم عيادة الأسنان بمستشفى الصحة النفسية خدمات كشفية وعلاجية منها إجراء الحشوات ومعالجة تسوس الأسنان وعلاج جذور الأسنان والتنظيف والخلع البسيط إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية ، دون الحاجة إلى تحويلهم إلى المراكز الصحية إلا في الحالات المتقدمة التي تستدعي تحويلهم إلى مراكز طب الأسنان

وتأتي خدمة “موعد” ضمن نطاق مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية كما توفر هذه الخدمة إمكانية حجز مواعيد المراجعي والمرضى وتغيير المواعيد التي تم حجزها مسبقاً أو إلغائها، إضافةً إلى إمكانية إطلاعهم على سجل مواعيدهم الصحية.

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