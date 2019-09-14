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“الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=773283
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظات
البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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