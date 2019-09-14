11 اشتراطا لأنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية

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حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية محددة 11 شرطا لارتدادات المباني السكنية.

وحسب صحيفة “مكة” يسمح بتطبيق تعديل الوزارة لأنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية (الفلل) للدور الأرضي فقط في المخططات السكنية المعتمدة، بحيث تكون نسبة البناء الإجمالية في الدور الأرضي 70% كحد أقصى من مساحة الأرض والبناء في الارتداد والملاحق حسب 11 اشتراطا، كما يسمح بتحويل الدور الأرضي إلى مواقف سيارات في المباني السكنية متعددة الأدوار.

وجاءت الشروط على النحو التالي ” البناء جهة المجاورين فقط بحد أقصى جهتين للفلل المنفصلة، وبارتداد واحد إضافي جهة المجاورين للدوبلكس المتلاصقة و السماح بتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى الرئيس. وفصل الهيكل الإنشائي بعمل جدار مزدوج بفاصل إنشائي عن المجاورين وعدم البناء في مساحة الحد الأدنى من الارتداد النظامي جهة المجاورين للدور الأرضي والملحق العلوي. ولا يزيد ارتفاع الدور الأرضي للجزء الملاصق مع الجار عن 3.5م من منسوب الأرض أمام المدخل الرئيس، مع توحيد الارتفاع على طول السور.

كما تضمنت الشروط” في حال وجود جار قائم فيلزم المستفيد بتشطيب الجزء الظاهر للمجاورين بنفس المواد المستخدمة لديهم وعدم استخدام سطح البناء في الارتدادات كتراس أو بلكونة خارجية، وعدم وضع أجهزة التكييف الخارجية أو الأطباق الفضائية على سطح البناء للجزء الواقع بالارتداد. وتوفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لكل الفراغات من خلال المناور والأفنية والفتحات العلوية، ويكون الحد الأدنى للفناء/ المنور (2×2م) حسب كود البناء السعودي. ويكون الحد الأقصى لنسبة البناء 70% في العمائر السكنية أقل من 5 أدوار، و80% في العمائر السكنية الاستثمارية أقل من 6 أدوار والدوبلكس، و100% في العمائر العالية أعلى من 7 أدوار، والعمائر ذات الاستخدام المختلط، سكن إداري أو تجاري، بما لا يخالف المخططات المعتمدة.و توفير مواقف بمعدل موقف سيارة /100م2 من مساحة البناء في العمائر السكنية متعددة الوحدات بحد أدنى موقف لكل وحدة سكنية. ولا يقل الارتداد في العمائر ذات نسبة البناء أقل من 100% عن 1,5م من كل جهة بما لا يخالف المخططات المعتمدة.

وفي نفس السياق لا تطبق هذه الاشتراطات على: “الفنادق والنزل الواقعة على الطرق السريعة (الإقليمية) خارج النطاق العمراني ومراكز ضيافة المسنين وذوي الإعاقة والاستراحات والأبراج شاهقة الارتفاع”