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تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي حتى 7 أكتوبر المقبل

تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي حتى 7 أكتوبر المقبل

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تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي حتى 7 أكتوبر المقبل

تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي حتى 7 أكتوبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=773292
المناطق - واس

أعلن عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي، عن تمديد فترة التقديم على الجائزة بفروعها المختلفة حتى 7 من شهر أكتوبر المقبل، بدلاً من نهاية سبتمبر الجاري كما كان مقرراً.
وأوضح الحارثي أن تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالمشاركة، ومنحهم مزيداً من الوقت لتجهيز أعمالهم والتقدم بها عبر القنوات الرسمية.
وأضاف أن الجائزة تهدف إلى التحفيز والابتكار في تقديم المحتوى الإعلامي، حيث تضم ست فئات، هي: الصحافة “الصحافة السياسية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الرياضية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاستقصائية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحفي”، والإنتاج المرئي “الحوار، التقرير التلفزيوني”، والإنتاج المسموع، والحوار الجماهيري، وأفضل تطبيق إعلامي، وشخصية العام الإعلامية.
وبين أن كل فئة من فئات المسابقة لها لجنة تحكيم مستقلة، تقوم بعملها دون أي تدخل، متوقعاً أن يكون هناك مجال للإبداع والتطوير، ومتطلعاً لتحقيق إنجازات ملموسة في الإعلام السعودي، بدعم من وزارة الإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين.

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