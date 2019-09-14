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مواطن يطلق النار قرب رضيع ويستنشقه رائحة البارود .. ووزارة العمل تدعو تزويدها بمعلومات عن الفيديو

مواطن يطلق النار قرب رضيع ويستنشقه رائحة البارود .. ووزارة العمل تدعو تزويدها بمعلومات عن الفيديو
http://almnatiq.net/?p=773298
المناطق - متابعات

طالب مغردون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتخاذ الإجراء اللازم تجاه شخص يطلق النار من مسدسه بالقرب من إذن رضيع و(يستنشق) الرضيع دخان المسدس وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بوضع حد لمثل هذه الأفعال الذي قد يتسبب بأذى للأطفال من جهة وان يقلد المراهقون مثل تلك الأفعال من جهة أخرى التي من شانها زيادة حالات إطلاق النار وما يتبعها من إصابات قد تصل للقتل .

 

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويدها بمعلومات عن الفيديو المتداول الذي ظهر فيه أشخاص وهم يطلقون النار من سلاح مسدس أمام مولود، ويعمد أحدهم إلى وضع المسدس في فم الطفل؛ بهدف استنشاق رائحة البارود.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: “نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة التواصل مع مركز بلاغات العنف @mlsd_1919 ‏أو الاتصال على 1919.

 

وأصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع شخصًا وهو يحمل طفل رضيع ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

ونظرًا لأن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر ، فقد وجّه “المعجب” باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

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