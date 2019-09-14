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أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران

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أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران

أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران
http://almnatiq.net/?p=773301
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه في ديوان الإمارة مؤخراً، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020، الأستاذ أحمد بهبهاني.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالأهمية البالغة لقطاع الطيران في التنمية الوطنية، وإيجاد الوظائف، وتسهيل عملية التبادل التجاري، واطلع سموه على تعريفٍ موجز عن معرض الكويت للطيران، الذي يقام برعاية صاحب السمو الأمير صباح بن أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مبيناً سموه أن قطاع الطيران شهد في المملكة والخليج عموماً تطوراً متسارعاً وأن مستقبل هذا القطاع في المنطقة واعد ومليء بالفرص، مؤكداً سموه أن رؤية المملكة 2030 أولت لهذا القطاع نصيباً من مبادرتها وأهدافها، كما أشار سموه إلى التطورات التي شهدها قطاع الطيران المدني في المملكة عبر التشريعات والتنظيمات المختلفة، موضحاً سموه أن تبادل المعرفة والخبرات بين دول الخليج العربية وبالأخص في قطاع الطيران، أمرٌ لابد منه، متمنياً سموه للكويت حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار، وللجنة المنظمة للمعرض التوفيق.

من جهته عبر رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، وما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة، وإشادته بفكرة المعرض وأهميتها في تنمية قطاع الطيران، والدور المأمول من هذا القطاع في تعزيز التبادل التجاري، والتواصل المعرفي بين بلدان الخليج والمنطقة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للمعرض حريصة على استقطاب الجهات والشركات المؤثرة في قطاع الطيران، ومنها الشركات العاملة في المنطقة الشرقية.

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