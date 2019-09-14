وكيل إمارة الشرقية يطلع على استعدادات الاحتفال باليوم الوطني ٨٩

المناطق - الدمام

بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ترأس سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اجتماع استعدادات الجهات المنظمة لاحتفالات ذكرى اليوم الوطني، وذلك بديوان الإمارة مؤخراً.

ونوه سعادته بالأهمية البالغة لهذه المناسبة، مؤكداً ضرورة الاستعداد لظهور الاحتفالات بما يتناسب مع أهمية هذه الذكرى، وأن تكون عند تطلع سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وأن يحرص على تنوعها وملائمتها لمختلف فئات المجتمع.

كما اطلع سعادته على برنامج الاحتفال في محافظات المنطقة، والفعاليات والبرامج والأنشطة المختلفة التي ستصاحب الاحتفال.

وأكد وكيل الإمارة على توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على إظهار الفرحة وفتح المجال للجميع للمشاركة في هذه المناسبة العزيزة.