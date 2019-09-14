احدث الأخبار

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على معملي “أرامكو”
أبرز المواد
 وكيل إمارة الشرقية يطلع على استعدادات الاحتفال باليوم الوطني ٨٩
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران
أبرز المواد
 مواطن يطلق النار قرب رضيع ويستنشقه رائحة البارود .. ووزارة العمل تدعو تزويدها بمعلومات عن الفيديو
أبرز المواد
 “البيئة” تكافح الجراد الصحراوي وتعالج 2000 هكتار في جازان والليث
أبرز المواد
 تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي حتى 7 أكتوبر المقبل
أبرز المواد
 11 اشتراطا لأنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية
أبرز المواد
 وزير التعليم يتجاوب مع مناشدة طفلة كفيفة ويوجه بتأمين مركبة لنقلها إلى المدرسة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك
أبرز المواد
 تفعيل خدمة “موعد” بعيادة الأسنان بمستشفى الصحة النفسية بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء والمعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء يوقعان مذكرة تفاهم
المنطقة الشرقية
 لماذا لا يُصاب القلب بالسرطان؟
أبرز المواد
الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على معملي “أرامكو”

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على معملي “أرامكو”

أبرز المواد
وكيل إمارة الشرقية يطلع على استعدادات الاحتفال باليوم الوطني ٨٩

وكيل إمارة الشرقية يطلع على استعدادات الاحتفال باليوم الوطني ٨٩

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران

أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران

أبرز المواد
مواطن يطلق النار قرب رضيع ويستنشقه رائحة البارود .. ووزارة العمل تدعو تزويدها بمعلومات عن الفيديو

مواطن يطلق النار قرب رضيع ويستنشقه رائحة البارود .. ووزارة العمل تدعو تزويدها بمعلومات عن الفيديو

أبرز المواد

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على معملي “أرامكو”

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على معملي “أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=773308
المناطق - وكالات

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجوم الإرهابي الذي طال صباح اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

ونددت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية صرح بأنه “عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك”.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران

أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران
مواطن يطلق النار قرب رضيع ويستنشقه رائحة البارود .. ووزارة العمل تدعو تزويدها بمعلومات عن الفيديو

مواطن يطلق النار قرب رضيع ويستنشقه رائحة البارود .. ووزارة العمل تدعو تزويدها بمعلومات عن الفيديو
“البيئة” تكافح الجراد الصحراوي وتعالج 2000 هكتار في جازان والليث

“البيئة” تكافح الجراد الصحراوي وتعالج 2000 هكتار في جازان والليث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*