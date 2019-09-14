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الاستئناف تؤيد إقامة حد الغيلة برجل وامرأة قتلا مواطناً في منزله بمكة

الاستئناف تؤيد إقامة حد الغيلة برجل وامرأة قتلا مواطناً في منزله بمكة
http://almnatiq.net/?p=773314
المناطق - متابعات

قضت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، بتأييد حكم المحكمة الجزائية بإقامة “حد الغيلة”، بحق رجل وامرأة من الجنسية الإفريقية، قتلا مواطناً داخل منزله بالعاصمة المقدسة.
وكان الاثنان توجها لمنزل المجني عليه لتنظيفه، ثم اعتديا عليه بصاعق كهربائي وآلات حادة حتى أردياه قتيلاً، وحاولا إخفاء الجريمة بكتم رائحة الجُثة، حيث سكبا عليها مادة كيميائية، ثم لاذا بالفرار.

وباشرت قوات الأمن الواقعة في حينها، وأطاحا بالرجل والمرأة، اللذين أقرَّا بالجريمة وأضافا أنهما على علاقة غير شرعية، كما اعترف الجاني بأنه أفاد أحد أصدقائه بالجريمة، ولكن الأخير لم يقم بإبلاغ الشرطة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكماً بتنفيذ حد الغيلة في الرجل والمرأة، والسجن عامين لصديق الجاني الذي لم يبلغ الشرطة بالجريمة، وكذلك السجن عامين لزوجة المجني عليه لوجود أدلة على ضلوعها في الجريمة، حيث كانت على خلاف مع زوجها وتعيش في منزل أبيها كما كانت على صلة بالجانية.
ونظرت محكمة الاستئناف القضية بحسب “المدينة”، حيث صادقت على الأحكام بحق الرجل وصديقه والمرأة، لكنها نقضت الحكم الصادر بحق زوجة المجني عليه، لكونه لا يرتقي لما ارتكبته من جريمة وخيانة زوجية.

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