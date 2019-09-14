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الكويت تستنكر بشدة الهجوم على معملين لشركة ارامكو

الكويت تستنكر بشدة الهجوم على معملين لشركة ارامكو
http://almnatiq.net/?p=773327

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار “درون” الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.
وأوضح المصدر بأن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة، تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.
وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

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