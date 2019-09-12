أمسيات شعرية وفنون شعبية تشارك بها ثقافة الجوف في احتفال الوطن

المناطق - الجوف

أكملت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف استعدادها للمشاركة في احتفاليات اليوم الوطني 89 في منطقة الجوف، عبر مختلف اللجان.

وكشف مدير ثقافة وفنون الجوف الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى عن جملة الفعاليات التي تشارك بها الجمعية في احتفالات اليوم الوطني، والتي تتمثل في أمسية شعرية للرجال يشارك فيها كلٌ من الشاعر عادل الغدير وهاني المهنا ومشعل جزاع وسلمان كسار وفهد المسيب ويديرها خليل السعران الثلاثاء 24 سبتمبر في المركز الثقافي، وأمسية شعرية للشاعرات بدرية الرويلي وتغريد العنزي وملاك الضويحي وسعودية الرويلي وتديرها هتون عبدالعزيز الحميد يوم الأربعاء 25 سبتمبر بالمركز الثقافي.

وأضاف العيسى أن الجمعية تشارك بصوير في أوبريت وطني وعروض لفرقة أشبال الجوف الاستعراضية، إضافةً إلى حفلة غنائية للفنان بدر الليمون والفنان نادر الكساب في 23 سبتمبر في ملعب صوير.

كنا تقدم فرق الفنون الشعبية عروض لعدة ألوان في أماكن متفرقة بمدينة سكاكا ضمن احتفالات اليوم الوطني من التاسع عشر ولغاية الثالث والعشرين من سبتمبر، مؤكداً على حرص الجمعية المشاركة في احتفالية الوطن في ذكرى اليوم الوطني، ورافعاً التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة.