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شبهه جنائية في احتراق سيارة مهندسة ديكور أمام منزلها بتبوك

شبهه جنائية في احتراق سيارة مهندسة ديكور أمام منزلها بتبوك
http://almnatiq.net/?p=773333
تبوك - علي العميري
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك فجر اليوم إخماد حريق اندلع في مركبة أثناء وقوفها أمام منزل صاحبتها الذي نتج عنه احتراق كامل المركبة وتضرر جزء من مركبة أخرى دون وقوع أي إصابات ولله الحمد
من جهتها تحدثت صاحبة المركبة والتي تعمل مهندسة ديكور ” لجوال منطقة تبوك ” أن الحادثة وقعت فجر اليوم أمام منزلنا خلال رحله نزهه مع اسرتي في شرما ” والتي تبعد عن مدينة تبوك ١٥٠كلم ” حيث وردني اتصال وأنا في طريق عودتي الى تبوك من ابنة شقيقتي ابلغتني أن سيارتي من نوع ” تشارجر ” تحترق وتعرض مركبة اخرى لحريق جزئي منها ولم يتسبب الحريق في اذي اي شخص ولله الحمد.
وأضافت أنه خلال الحريق انفجرت المركبة مما تسبب في تضرر جزء من سور منزلنا .
وأكدت صاحبة المركبة أنهم في الحي ليس بيننا وبين أي شخص مشاكل وأن كل الجيران متعاونين معنا .
واختمت قولها أننا على ثقه كبيرة في رجال الأمن بالقبض على المتسبب وتقديمه للعداله .

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