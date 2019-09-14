الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تستنكر العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

المناطق - واس

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشدة الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار “درون” الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة ” أرامكو” في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وعبرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، عن إدانتها المطلقة للهجوم الإرهابي، مؤكدة في الوقت نفسه تضامنها التام مع المملكة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية.

وعبرت الأمانة العامة في ختام بيانها على تقديرها البالغ لسعي المملكة العربية السعودية الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.